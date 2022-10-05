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Лига наций
05 октября 2022, 16:03 |
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Александр АЛИЕВ: «Петракова нужно оставлять»

Экс-игрок сборной Украины – о главном тренере команды

05 октября 2022, 16:03 |
250
0
Александр АЛИЕВ: «Петракова нужно оставлять»
Профутбол. Александр Алиев

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев поделился своим мнением по поводу главного тренера команды Александра Петракова:

«Прежде всего, я скажу, что Петракова нужно оставлять. Это тот тренер, который сделает для сборной многое. При нём команда показывает очень хорошую игру. Первый вопрос, который ему задали после матча, и сказали: «Вот, журналистов интересует одно, вы сейчас уходите или что?».

Но почему не задать вопрос о том, как прошла игра, какие ваши ощущения. Я бы н***й послал сразу после такого вопроса. Сразу бы. Я бы сказал честно одно, что я его поддерживаю, и буду поддерживать. Игру они показывали хорошую, ребята хотели выиграть, это было видно по последней игре с Шотландией».

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Александр Алиев Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
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