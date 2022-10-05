Экс-защитник Ювентуса и Интера завершил карьеру в 33 года
Квадво Асама повесил бутсы на гвоздь
Известный ганский защитник Квадво Асамоа объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Такое решение связано с хроническими проблемами с коленом, которые испытывал игрок в последние годы.
Последним клубом в карьере Асамоа стал «Кальяри», за который ганец выступал с февраля по июля 2021 года. С тех пор он находился в статусе свободного агента.
Также Асамоа известен по выступлениям за «Удинезе», «Ювентус» и «Интер». В период с 2008 по 2019 годы провел 74 матча и забил 4 гола за сборную Ганы. После завершения карьеры игрока Асамоа будет работать футбольным агентом.
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