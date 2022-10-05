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Италия
05 октября 2022, 15:52 |
414
0

Экс-защитник Ювентуса и Интера завершил карьеру в 33 года

Квадво Асама повесил бутсы на гвоздь

05 октября 2022, 15:52 |
414
0
Экс-защитник Ювентуса и Интера завершил карьеру в 33 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Квадво Асамоа

Известный ганский защитник Квадво Асамоа объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Такое решение связано с хроническими проблемами с коленом, которые испытывал игрок в последние годы.

Последним клубом в карьере Асамоа стал «Кальяри», за который ганец выступал с февраля по июля 2021 года. С тех пор он находился в статусе свободного агента.

Также Асамоа известен по выступлениям за «Удинезе», «Ювентус» и «Интер». В период с 2008 по 2019 годы провел 74 матча и забил 4 гола за сборную Ганы. После завершения карьеры игрока Асамоа будет работать футбольным агентом.

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Квадво Асамоа завершение карьеры
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Источник Ghana Soccernet
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