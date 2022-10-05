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  4. «Это супер, я их ждал». Денисов рассказал об интервью с Ахметовым
Украина. Премьер лига
05 октября 2022, 13:12 |
1793
4

«Это супер, я их ждал». Денисов рассказал об интервью с Ахметовым

Журналист был доволен рейтингами

05 октября 2022, 13:12 |
1793
4
«Это супер, я их ждал». Денисов рассказал об интервью с Ахметовым
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Александр Денисов, руководитель каналов Футбол 1/2/3, которые недавно были закрыты, рассказал об интервью с владельцем канала и клубом «Шахтер» Ринатом Ахметовым.

«Меня было очень хорошо. Я получал интервью с Ринатом Ахметовым. Это супер, класс, я ждал их. Ждал, потому что знал — будет суперрейтинг».

«Да, я хотел изменить формат интервью, чтобы без, условно, кабинета. Но Ахметов не менял этот аспект. Последний раз было в УЕФА в ноябре».

«И вопросы на согласование не присылал, он не любил. Хотел быть в тонусе», — сказал Денисов.

Ранее Денисов рассказал о закрытии каналов Футбол 1/2/3.

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Ринат Ахметов Александр Денисов Шахтер Донецк
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Источник ТаТоТаке
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Gregory Dnipro
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+1
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Rollins994
шо попало написано. неочем вобще . в кучу слов навалил а о  чем не понятно
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0
Михаил Степанов
помним , помним как ты любишь лизать и гавкать
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