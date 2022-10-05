«Это супер, я их ждал». Денисов рассказал об интервью с Ахметовым
Журналист был доволен рейтингами
Александр Денисов, руководитель каналов Футбол 1/2/3, которые недавно были закрыты, рассказал об интервью с владельцем канала и клубом «Шахтер» Ринатом Ахметовым.
«Меня было очень хорошо. Я получал интервью с Ринатом Ахметовым. Это супер, класс, я ждал их. Ждал, потому что знал — будет суперрейтинг».
«Да, я хотел изменить формат интервью, чтобы без, условно, кабинета. Но Ахметов не менял этот аспект. Последний раз было в УЕФА в ноябре».
«И вопросы на согласование не присылал, он не любил. Хотел быть в тонусе», — сказал Денисов.
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