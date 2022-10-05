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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Пришло время Мудрика. Посмотрим, что он покажет»
Украина. Премьер лига
05 октября 2022, 12:52 |
449
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Пришло время Мудрика. Посмотрим, что он покажет»

Тренер рассчитывает на прогресс игрока

05 октября 2022, 12:52 |
449
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Пришло время Мудрика. Посмотрим, что он покажет»
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич уверен, что для хавбека Михаила Мудрика наступило его время, когда игрок должен показывать свой максимум.

«Мудрик последние годы последние годы постоянно выделялся, и это знают все, кто интересуется украинским футболом. Его скорость, дриблинг, уверенность в себе. Сейчас пришло его время».

«Помним, что Сантьяно Бернабеу в прошлом году запомнил его фамилию. Но теперь Михаил несет ответственность за то, что должен быть игроком, который делает результат. Посмотрим, что он покажет», — сказал Йовичевич.

Сегодня «Шахтер» в 22:00 начнет матч Лиги чемпионов против «Реала».

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Источник AS
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