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  4. ВИДЕО. 12 часов в дороге. Динамо прибыло во Францию на матч Лиги Европы
Лига Европы
05 октября 2022, 12:12 | Обновлено 05 октября 2022, 12:33
628
1

ВИДЕО. 12 часов в дороге. Динамо прибыло во Францию на матч Лиги Европы

Киевлян ждет тяжелый матч еврокубка

05 октября 2022, 12:12 | Обновлено 05 октября 2022, 12:33
628
1
ВИДЕО. 12 часов в дороге. Динамо прибыло во Францию на матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев

После 12-ти часов в пути киевское «Динамо» прибыло во французский Ренн, где завтра проведет поединок 3-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против одноименной команды.

Команда из Ужгорода переехала в Словакию, откуда вылетела во Францию.

Матч состоится 6 октября, начало в 22:00. «Динамо» после двух туров очков не имеет, а у соперника 4 очка.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Veter
Ну и что ?  Поиграли в преферанс а тут уже и Ренн.
И столько же когда то  ехал из Адлера в Самтредию среди кавказцев, гусей и даже одной козы.)
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