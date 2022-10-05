ВИДЕО. 12 часов в дороге. Динамо прибыло во Францию на матч Лиги Европы

После 12-ти часов в пути киевское «Динамо» прибыло во французский Ренн, где завтра проведет поединок 3-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против одноименной команды.

Команда из Ужгорода переехала в Словакию, откуда вылетела во Францию.

Матч состоится 6 октября, начало в 22:00. «Динамо» после двух туров очков не имеет, а у соперника 4 очка.