Лига Европы05 октября 2022, 12:12 | Обновлено 05 октября 2022, 12:33
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ВИДЕО. 12 часов в дороге. Динамо прибыло во Францию на матч Лиги Европы
Киевлян ждет тяжелый матч еврокубка
05 октября 2022, 12:12 | Обновлено 05 октября 2022, 12:33
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После 12-ти часов в пути киевское «Динамо» прибыло во французский Ренн, где завтра проведет поединок 3-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против одноименной команды.
Команда из Ужгорода переехала в Словакию, откуда вылетела во Францию.
Матч состоится 6 октября, начало в 22:00. «Динамо» после двух туров очков не имеет, а у соперника 4 очка.
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И столько же когда то ехал из Адлера в Самтредию среди кавказцев, гусей и даже одной козы.)