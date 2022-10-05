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  4. Виктор ВАЦКО: Не удивлюсь, если первые матчи отбора Евро проведет Петраков
Чемпионат Европы
05 октября 2022, 11:36 |
593
1

Виктор ВАЦКО: Не удивлюсь, если первые матчи отбора Евро проведет Петраков

Но далее журналист ждет Реброва

05 октября 2022, 11:36 |
593
1
Виктор ВАЦКО: Не удивлюсь, если первые матчи отбора Евро проведет Петраков
uaf.ua

Журналист Виктор Вацко рассказал о том, что Александр Петраков может задержаться на посту тренера сборной Украины, однако всего на несколько матчей.

«На жеребьевку Евро-2024 поедет Петраков, и я не удивлюсь, если стартовые матчи отбора, которых в марте предварительно должно быть два, проведет именно Александр Петраков. Он не откажет, если его попросят. Как он не отказал летом прошлого года. Могут попросить провести два матча, понимая, что вскоре придет другой тренер».

«И для меня очевидно, что сильнейшим украинским тренером сейчас является Сергей Ребров. Уверен, что Ребров будет авторитетом для игроков».

«И интересным для футболистов в своем подходе к работе», - сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Ребров является приоритетом для УАФ, но у наставника контракт с клубом «Аль-Айн».

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Виктор Вацко Сергей Ребров Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Вацко Live
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Veter
 И это лучше чем новая метла.  
Хватит сказок про супер Реброва, при всём уважении к нему.   
ОН стал заядлым клубным тренером с легионерами и даже арабами, которых в нашей сборной не будет  
  Свежий пример это горно кривбассный Вернидуб без африканцев и бразильцев пмр
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