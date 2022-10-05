Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Маккаби заслуживает уважения»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против израильского «Маккаби» из Хайфы.

«Мы должны развивать свой успех после воскресного матча, работать над психологией. В трудные моменты легче всего сыграть в свою игру, компактно, как одно целое, не теряя терпения в стремлении к победе. «Маккаби» заслуживает уважения. Это хорошо организованная команда, которая способна оказывать большое давление и доставить неприятности любой команде», - сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Маккаби» состоится сегодня, 5 октября. Начало в 22:00 по Киеву.