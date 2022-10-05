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Лига чемпионов
05 октября 2022, 08:46 | Обновлено 05 октября 2022, 08:58
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0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Маккаби заслуживает уважения»

Наставник «Ювентуса» – о предстоящем поединке в Лиге чемпионов

05 октября 2022, 08:46 | Обновлено 05 октября 2022, 08:58
102
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Маккаби заслуживает уважения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против израильского «Маккаби» из Хайфы.

«Мы должны развивать свой успех после воскресного матча, работать над психологией. В трудные моменты легче всего сыграть в свою игру, компактно, как одно целое, не теряя терпения в стремлении к победе. «Маккаби» заслуживает уважения. Это хорошо организованная команда, которая способна оказывать большое давление и доставить неприятности любой команде», - сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Маккаби» состоится сегодня, 5 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Маккаби Хайфа Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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