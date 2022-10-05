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Лига чемпионов
05 октября 2022, 08:04 | Обновлено 05 октября 2022, 08:19
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны быть осторожны в матче с Копенгагеном»

Наставник «Манчестер Сити» не собирается недооценивать соперника

05 октября 2022, 08:04 | Обновлено 05 октября 2022, 08:19
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны быть осторожны в матче с Копенгагеном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против датского «Копенгагена».

«Мы должны быть осторожны. Оступимся сейчас, и потом не будет времени исправиться. Календарь матчей из-за чемпионата мира очень плотный. Надо привыкать. Знаем, как важны домашние матчи. Я смотрел матчи «Копенгагена» вчера вечером и сегодня. Это хорошая, очень организованная команда. Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть важный поединок. Если в трех матчах возьмем девять очков, то практически обеспечим себе выход из группы», - сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «Копенгаген» состоится сегодня, 5 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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