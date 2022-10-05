Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны быть осторожны в матче с Копенгагеном»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против датского «Копенгагена».

«Мы должны быть осторожны. Оступимся сейчас, и потом не будет времени исправиться. Календарь матчей из-за чемпионата мира очень плотный. Надо привыкать. Знаем, как важны домашние матчи. Я смотрел матчи «Копенгагена» вчера вечером и сегодня. Это хорошая, очень организованная команда. Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть важный поединок. Если в трех матчах возьмем девять очков, то практически обеспечим себе выход из группы», - сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «Копенгаген» состоится сегодня, 5 октября. Начало в 22:00 по Киеву.