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05 октября 2022, 07:39 | Обновлено 05 октября 2022, 08:13
301
0

Реал Мадрид U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 октября в 15:00 поединок 3-го тура Юношеской лиги УЕФА

05 октября 2022, 07:39 | Обновлено 05 октября 2022, 08:13
301
0
Реал Мадрид U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

5 октября в 15:00 проходит поединок 3-го тура Юношеской лиги УЕФА.

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Во 3-м туре группового этапа «Шахтер» на выезде играет против мадридского «Реала».

Ранее горняки обыграли сверстников из немецкого «РБ Лейпциг» (2:0) и «Селтика» (2:1) и лидируют в группе, набрав 6 очков из 6.

Реал Мадрид U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча – на MEGOGO

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Источник Sport.ua
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