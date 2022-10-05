Молодежные турниры05 октября 2022, 07:39 | Обновлено 05 октября 2022, 08:13
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Реал Мадрид U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября в 15:00 поединок 3-го тура Юношеской лиги УЕФА
05 октября 2022, 07:39 | Обновлено 05 октября 2022, 08:13
301
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5 октября в 15:00 проходит поединок 3-го тура Юношеской лиги УЕФА.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Во 3-м туре группового этапа «Шахтер» на выезде играет против мадридского «Реала».
Ранее горняки обыграли сверстников из немецкого «РБ Лейпциг» (2:0) и «Селтика» (2:1) и лидируют в группе, набрав 6 очков из 6.
Реал Мадрид U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча – на MEGOGO
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