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  4. Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
ATP
05 октября 2022, 05:19 | Обновлено 05 октября 2022, 05:36
219
0

Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира

Испанец Карлос Алькарас уступил лаки-лузеру Давиду Гоффену из Бельгии

05 октября 2022, 05:19 | Обновлено 05 октября 2022, 05:36
219
0
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гоффен и Алькарас

Большая сенсация произошла в первом раунде турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан).

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (АТР 66) со статусом лаки-лузера победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании (АТР 1). Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Это лишь второй случай в истории, когда лаки-лузер обыграл первую ракетку мира.

🏆 ATP 500. Астана (Казахстан). Хард (помещение). 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Давид Гоффен (Бельгия) [LL] – 5:7, 3:6

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Карлос Алькарас Давид Гоффен ATP Астана
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Источник Sport.ua
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