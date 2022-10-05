Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира

Большая сенсация произошла в первом раунде турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан).

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (АТР 66) со статусом лаки-лузера победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании (АТР 1). Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Это лишь второй случай в истории, когда лаки-лузер обыграл первую ракетку мира.

🏆 ATP 500. Астана (Казахстан). Хард (помещение). 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Давид Гоффен (Бельгия) [LL] – 5:7, 3:6