ATP05 октября 2022, 05:19 | Обновлено 05 октября 2022, 05:36
219
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Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
Испанец Карлос Алькарас уступил лаки-лузеру Давиду Гоффену из Бельгии
05 октября 2022, 05:19 | Обновлено 05 октября 2022, 05:36
219
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Большая сенсация произошла в первом раунде турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан).
Бельгийский теннисист Давид Гоффен (АТР 66) со статусом лаки-лузера победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании (АТР 1). Игра продолжалась 1 час 48 минут.
Это лишь второй случай в истории, когда лаки-лузер обыграл первую ракетку мира.
🏆 ATP 500. Астана (Казахстан). Хард (помещение). 1/16 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Давид Гоффен (Бельгия) [LL] – 5:7, 3:6
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