Третья ракетка мира – аут. Первый сеяный с треском продул на старте в Токио

Неожиданность произошла в первом раунде турнира ATP 500 в японском Токио.

Первый сеяный турнира Каспер Рууд из Норвегии (АТР 3) в двух сетах проиграл в стартовом матче испанцу Хауме Муньяру (АТР 58).

Эта победа стала первой для испанца над игроками топ-3. Матч длился 1 час 36 минут.

🏆 АТР 500. Токио. Хард (помещение). 1/16 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [1] – Хауме Муньяр (Испания) – 3:6, 3:6