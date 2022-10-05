ATP05 октября 2022, 05:49 | Обновлено 05 октября 2022, 05:59
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Третья ракетка мира – аут. Первый сеяный с треском продул на старте в Токио
Каспер Рууд из Норвегии в двух сетах проиграл испанцу Хауме Муньяру
05 октября 2022, 05:49 | Обновлено 05 октября 2022, 05:59
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Неожиданность произошла в первом раунде турнира ATP 500 в японском Токио.
Первый сеяный турнира Каспер Рууд из Норвегии (АТР 3) в двух сетах проиграл в стартовом матче испанцу Хауме Муньяру (АТР 58).
Эта победа стала первой для испанца над игроками топ-3. Матч длился 1 час 36 минут.
🏆 АТР 500. Токио. Хард (помещение). 1/16 финала
Каспер Рууд (Норвегия) [1] – Хауме Муньяр (Испания) – 3:6, 3:6
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