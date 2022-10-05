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ATP
05 октября 2022, 05:49 | Обновлено 05 октября 2022, 05:59
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Третья ракетка мира – аут. Первый сеяный с треском продул на старте в Токио

Каспер Рууд из Норвегии в двух сетах проиграл испанцу Хауме Муньяру

05 октября 2022, 05:49 | Обновлено 05 октября 2022, 05:59
50
0
Третья ракетка мира – аут. Первый сеяный с треском продул на старте в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Хауме Муньяр

Неожиданность произошла в первом раунде турнира ATP 500 в японском Токио.

Первый сеяный турнира Каспер Рууд из Норвегии (АТР 3) в двух сетах проиграл в стартовом матче испанцу Хауме Муньяру (АТР 58).

Эта победа стала первой для испанца над игроками топ-3. Матч длился 1 час 36 минут.

🏆 АТР 500. Токио. Хард (помещение). 1/16 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [1] – Хауме Муньяр (Испания) – 3:6, 3:6

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Каспер Рууд Хауме Муньяр ATP Токио
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Источник Sport.ua
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