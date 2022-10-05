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  4. ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Мадриде накануне матча ЛЧ с Реалом
Лига чемпионов
05 октября 2022, 02:39 | Обновлено 05 октября 2022, 02:54
53
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Мадриде накануне матча ЛЧ с Реалом

Команда Игора Йовичевича в столице Испании готовится к важному поединку

05 октября 2022, 02:39 | Обновлено 05 октября 2022, 02:54
53
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Мадриде накануне матча ЛЧ с Реалом
ФК Шахтер Донецк

В среду, 5 октября, в Мадриде донецкий «Шахтер» встретится с «Реалом», лидером группы F Лиги чемпионов. За день до игры «горняки» провели открытую тренировку на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Традиционно первые 15 минут сессии были доступны для представителей СМИ. Журналисты наблюдали за разминкой команды и игрой в квадратах. После этого «оранжево-черные» выполнили несколько игровых упражнений и завершили занятие коротким двусторонним матчем.

По индивидуальной программе занимался Андрей Тотовицкий. Все остальные футболисты, как отметил на пресс-конференции наставник «Шахтера» Игор Йовичевич, пребывают в хорошем настроении и готовы к игре с сильнейшим клубом Европы.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер» состоится 5 октября в 22:00 по Киеву.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Мадриде накануне матча ЛЧ с Реалом

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Источник ФК Шахтер Донецк
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