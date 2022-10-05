В среду, 5 октября, в Мадриде донецкий «Шахтер» встретится с «Реалом», лидером группы F Лиги чемпионов. За день до игры «горняки» провели открытую тренировку на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Традиционно первые 15 минут сессии были доступны для представителей СМИ. Журналисты наблюдали за разминкой команды и игрой в квадратах. После этого «оранжево-черные» выполнили несколько игровых упражнений и завершили занятие коротким двусторонним матчем.

По индивидуальной программе занимался Андрей Тотовицкий. Все остальные футболисты, как отметил на пресс-конференции наставник «Шахтера» Игор Йовичевич, пребывают в хорошем настроении и готовы к игре с сильнейшим клубом Европы.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер» состоится 5 октября в 22:00 по Киеву.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Мадриде накануне матча ЛЧ с Реалом