Президент «Ингульца» Александр Поворознюк резко отреагировал на события вокруг американского изобретателя Илона Маска:

«Слава Украине! Слава ВСУ! Хочется обратиться к Илону Маску после его голосования в Твиттере. Хочется сказать одно: ты такой богатый, б***ь, а такой глупый. Хочется тебе просто сказать: пошел ты на хутор бабочек ловить за российским военным кораблем. Слава Украине!»

Илон Маск днем ранее изложил свое видение того, как достичь мира между Украиной и рф, фактически предложив украинцам капитулировать и отдать противнику Крым.

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Илон Маск, пошел ты на хутор бабочек ловить»