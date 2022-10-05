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  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «Илон Маск, пошел ты на хутор бабочек ловить»
Украина
05 октября 2022, 01:05 | Обновлено 05 октября 2022, 01:14
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0

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Илон Маск, пошел ты на хутор бабочек ловить»

Днем ранее американский изобретатель предложил украинцам сдать Крым

05 октября 2022, 01:05 | Обновлено 05 октября 2022, 01:14
190
0
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Илон Маск, пошел ты на хутор бабочек ловить»
YouTube. Поворознюк и Маск

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк резко отреагировал на события вокруг американского изобретателя Илона Маска:

«Слава Украине! Слава ВСУ! Хочется обратиться к Илону Маску после его голосования в Твиттере. Хочется сказать одно: ты такой богатый, б***ь, а такой глупый. Хочется тебе просто сказать: пошел ты на хутор бабочек ловить за российским военным кораблем. Слава Украине!»

Илон Маск днем ранее изложил свое видение того, как достичь мира между Украиной и рф, фактически предложив украинцам капитулировать и отдать противнику Крым.

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Илон Маск, пошел ты на хутор бабочек ловить»

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Крым российско-украинская война Илон Маск Александр Поворознюк Ингулец
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Источник YouTube
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