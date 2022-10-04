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Германия
04 октября 2022, 20:54 | Обновлено 04 октября 2022, 21:04
767
0

Тухель отказался от работы в Германии

Экс-наставника «Челси» и «ПСЖ» приглашал клуб Бундеслиги

04 октября 2022, 20:54 | Обновлено 04 октября 2022, 21:04
767
0
Тухель отказался от работы в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Немецкий специалист Томас Тухель ответил отказом на предложение «Байера» из Леверкузена, который хотел видеть его на тренерском мостике.

Сообщается, что «фармацевты» обратились к Тухелю ввиду неудовлетворительных результов команды при Джерардо Сеоане.

В 8 турах нынешнего чемпионата Германии «Байер» набрал 5 очков и занимает 17-е место. Сегодня, во вторник 4 октября, он сыграет в Лиге чемпионов с «Порту».

Ранее сообщалось, что 49-летний Томас Тухель хочет стать главным тренером «Баварии», ради чего якобы даже готов пойти на снижение зарплаты.

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Томас Тухель Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига
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Источник Goal.com
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