Тухель отказался от работы в Германии
Экс-наставника «Челси» и «ПСЖ» приглашал клуб Бундеслиги
Немецкий специалист Томас Тухель ответил отказом на предложение «Байера» из Леверкузена, который хотел видеть его на тренерском мостике.
Сообщается, что «фармацевты» обратились к Тухелю ввиду неудовлетворительных результов команды при Джерардо Сеоане.
В 8 турах нынешнего чемпионата Германии «Байер» набрал 5 очков и занимает 17-е место. Сегодня, во вторник 4 октября, он сыграет в Лиге чемпионов с «Порту».
Ранее сообщалось, что 49-летний Томас Тухель хочет стать главным тренером «Баварии», ради чего якобы даже готов пойти на снижение зарплаты.
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