Лига чемпионов04 октября 2022, 21:10 | Обновлено 04 октября 2022, 21:18
362
0
Интер – Барселона. Левандовски выйдет в основе. Стартовые составы команд
4 октября в 22:00 пройдет центральный поединок 3-го тура Лиги чемпионов
04 октября 2022, 21:10 | Обновлено 04 октября 2022, 21:18
362
0
4 октября в 22:00 проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В центральной встрече тура итальянский «Интер» принимает испанскую «Барселону». Стали известны стартовые составы команд.
Интер – Барселона. Левандовски выйдет в основе. Стартовые составы команд
Tonight's starting XI 📋#ForzaInter #UCL #InterBarça pic.twitter.com/S6uznuDnfk— Inter (@Inter_en) October 4, 2022
🚨 Barça XI 🚨#InterBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/4u7hKSW7j9— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 4, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 03 октября 2022, 21:10 6
Чемпионат мира 2022 пройдет в английском Ливерпуле с 29 октября до 6 ноября
Футбол | 04 октября 2022, 18:29 1
Пока играть будет Лунин
Футбол | 04.10.2022, 17:05
Война | 04.10.2022, 15:40
Футбол | 04.10.2022, 14:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.10.2022, 19:17 2
02.10.2022, 20:12 21
03.10.2022, 08:25 6
02.10.2022, 18:49 49
03.10.2022, 00:40 3
Война
04.10.2022, 00:05 5
03.10.2022, 19:10 7