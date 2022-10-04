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  4. Интер – Барселона. Левандовски выйдет в основе. Стартовые составы команд
Лига чемпионов
04 октября 2022, 21:10 | Обновлено 04 октября 2022, 21:18
362
0

Интер – Барселона. Левандовски выйдет в основе. Стартовые составы команд

4 октября в 22:00 пройдет центральный поединок 3-го тура Лиги чемпионов

04 октября 2022, 21:10 | Обновлено 04 октября 2022, 21:18
362
0
Интер – Барселона. Левандовски выйдет в основе. Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

4 октября в 22:00 проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

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В центральной встрече тура итальянский «Интер» принимает испанскую «Барселону». Стали известны стартовые составы команд.

Интер – Барселона. Левандовски выйдет в основе. Стартовые составы команд

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Роберт Левандовски стартовые составы
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Источник Sport.ua
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