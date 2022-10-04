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  4. Михаил МУДРИК: «Считаю, что сейчас раскрыл свой потенциал только на 20%»
Лига чемпионов
04 октября 2022, 20:11 | Обновлено 04 октября 2022, 20:14
787
7

Михаил МУДРИК: «Считаю, что сейчас раскрыл свой потенциал только на 20%»

Игрок дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов

04 октября 2022, 20:11 | Обновлено 04 октября 2022, 20:14
787
7
Михаил МУДРИК: «Считаю, что сейчас раскрыл свой потенциал только на 20%»
ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик, который в нынешней Лиге чемпионов забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи, оценил матч 3-го тура против «Реала».

Игра состоится 5 октября, начало в 22:00.

– Год назад «Сантьяго Бернабеу» аплодировал тебе. С какими эмоциями возвращаешься и какие цели ставишь перед собой на поединок с «Реалом»?
– Цели и амбиции, как и на каждый матч, – добиваться результата. Ночь Лиги чемпионов всегда особенная, поэтому хочется показать лучший футбол и достичь результата.

– Легко ли абстрагироваться от внимания прессы вокруг твоей персоны во время игр Лиги чемпионов? Смотрел ли матчи «Реала» и какие выводы сделал о «галактикос»?
– Нужно контролировать всю информацию. Ведь если уйти в это с головой, будет плохо тебе же. Мы смотрели один или два матча «Реала» – с «Осасуной» и «Атлетико», а еще разные фрагменты игр. Уже знаем сильные и слабые стороны этой команды.

– Как оценишь свой прогресс и чего стремишься достичь в будущем?
– Считаю, что на данный момент раскрыл свой потенциал только на 20%, мне еще нужно улучшать много игровых и неигровых моментов. Это только начало, меня ждет много работы впереди. Нужно работать еще больше!

– Как оцениваешь признание «Шахтера» в прессе на фоне результатов предыдущих матчей с «Лейпцигом» и «Селтиком»? Эмоции прессы вокруг «Шахтера» сейчас уместны?
– Я думаю, что результат в обоих матчах не был случайностью, а стал закономерностью и следствием нашей работы и командного духа. Если и были моменты, где нам повезло, то везет сильнейшим. Если команда хочет добиваться результатов, то должна выходить заряженной только на результат и на победу.

– Будет ли важна персона Луки Модрича в предстоящем матче? Как собираетесь противостоять хорвату?
– Лука Модрич – сердце «Реала». Это сильный футболист, и от него многое зависит в игре соперника. Считаю Модрича и других футболистов «Реала» сильными как индивидуально, так и командно. Нужно готовиться, а получится ли у нас все – другой вопрос.

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Шахтер Донецк Михаил Мудрик Реал - Шахтер Лига чемпионов Реал Мадрид
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 7
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karimj
Бажано йому менше хвалитись.
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+1
Gregory Dnipro
я так понимаю одноклубники уже подарили полочку под Золотой Мяч раз такие высказывания ???? 
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0
DK1961
Второй Блохин. ноги бегут быстрее, чем мозг работает. у Блохи (пожалуй) все таки извилин и техники поболе было. Ну и (безусловно) он себя так высоко не оценивал (в 21 год) как ЭТОТ. Впрочем, бахвальство и непомерное чванство - неотъемлемая черта почти всех "горняков". Их в ахметовском инкубаторе именно так и дрессируют. 
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0
DK1961
Ну он покажет. С Реалом!?! По полной программе... Потом пусть не сетует. что так рано зазвездился (80% = 100 минус его "только 20%").
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0
Макс Максов
Ну маєш два матчі з Реалом, щоб показати себе і піти взимку за великі гроші!
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0
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