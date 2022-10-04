Михаил МУДРИК: «Считаю, что сейчас раскрыл свой потенциал только на 20%»

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик, который в нынешней Лиге чемпионов забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи, оценил матч 3-го тура против «Реала».

Игра состоится 5 октября, начало в 22:00.

– Год назад «Сантьяго Бернабеу» аплодировал тебе. С какими эмоциями возвращаешься и какие цели ставишь перед собой на поединок с «Реалом»?

– Цели и амбиции, как и на каждый матч, – добиваться результата. Ночь Лиги чемпионов всегда особенная, поэтому хочется показать лучший футбол и достичь результата.

– Легко ли абстрагироваться от внимания прессы вокруг твоей персоны во время игр Лиги чемпионов? Смотрел ли матчи «Реала» и какие выводы сделал о «галактикос»?

– Нужно контролировать всю информацию. Ведь если уйти в это с головой, будет плохо тебе же. Мы смотрели один или два матча «Реала» – с «Осасуной» и «Атлетико», а еще разные фрагменты игр. Уже знаем сильные и слабые стороны этой команды.

– Как оценишь свой прогресс и чего стремишься достичь в будущем?

– Считаю, что на данный момент раскрыл свой потенциал только на 20%, мне еще нужно улучшать много игровых и неигровых моментов. Это только начало, меня ждет много работы впереди. Нужно работать еще больше!

– Как оцениваешь признание «Шахтера» в прессе на фоне результатов предыдущих матчей с «Лейпцигом» и «Селтиком»? Эмоции прессы вокруг «Шахтера» сейчас уместны?

– Я думаю, что результат в обоих матчах не был случайностью, а стал закономерностью и следствием нашей работы и командного духа. Если и были моменты, где нам повезло, то везет сильнейшим. Если команда хочет добиваться результатов, то должна выходить заряженной только на результат и на победу.

– Будет ли важна персона Луки Модрича в предстоящем матче? Как собираетесь противостоять хорвату?

– Лука Модрич – сердце «Реала». Это сильный футболист, и от него многое зависит в игре соперника. Считаю Модрича и других футболистов «Реала» сильными как индивидуально, так и командно. Нужно готовиться, а получится ли у нас все – другой вопрос.