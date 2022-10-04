Ростислав РУСИН: «Нам, безусловно, нужно прибавлять в игре»

26-летний форвард харьковского «Металлиста 1925» Ростислав Русин поделился со Sport.ua мнением о нынешней турнирной ситуации коллектива, рассказал о настрое команды на будущий поединок с «Александрией» и высказался о желаемой позиции команды Валерия Кривенцова в украинской Премьер-лиге.

– Ростислав, «Металлист 1925» сейчас 7-й в таблице УПЛ, находясь за, скажем так, группой лидеров из шести клубов. Что команде нужно, чтобы подняться еще выше и присоединиться к лидерам?

– Нам нужно прибавлять в своей игре. Это – безусловно. Мы во всех матчах играли исключительно на результат, но не в каждой игре нам удавалось показать свою игру. Скажем, в матче с «Колосом» до красной карточки мы играли в игру, которая была очень близка к той, что от нас требует главный тренер. Нам нужно продолжать действовать в том же духе, и хорошо готовиться к следующим матчам. Если все будет именно так, то результат обязательно к нам придет, по моему мнению. На будущее это психологически придаст команде уверенность, и мы сможете быть в верхней части турнирной таблицы.

– Впереди игра с «Александрией», которая располагается в таблице выше «Металлиста 1925». Что именно, по-вашему, станет определяющим в матче?

– Это будет трудная игра. Нам, как я уже говорил, надо будет показать свою игру, нужно создавать больше моментов, и, конечно, их реализовывать. «Александрия» – очень хорошая команда. Против нее играть тяжело.

– Впереди еще больше половины первой части сезона. И, тем не менее: какую позицию в таблице УПЛ на финише осенней части сезона в «Металлисте 1925» будут считать удовлетворительной?

– Интересный вопрос. Конкретное место назвать сложно. Есть желание быть в таблице как можно выше. Уверен, этого хотят у нас и все игроки, и тренерский штаб, и наши болельщики.