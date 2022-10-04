Украина. Премьер лига04 октября 2022, 17:47 |
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Новичок Динамо Пэррис: «У меня нет конфликта с Луческу»
Игрок дебютировал за киевлян
04 октября 2022, 17:47 |
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Вингер Кахим Пэррис, который недавно дебютировал за «Динамо», отрицает информацию о конфликте с тренером Мирчей Луческу.
Ранее сообщалось, что Пэррис не хочет играть слева в полузащите.
«Надеюсь, буду все чаще играть за «Динамо». Конфликт с Луческу из-за позиции на поле? Нет никакого конфликта. Буду играть там, где скажет тренер».
«Я всегда иду на компромиссы», – сказал Пэррис.
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