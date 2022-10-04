Новичок Динамо Пэррис: «У меня нет конфликта с Луческу»

Вингер Кахим Пэррис, который недавно дебютировал за «Динамо», отрицает информацию о конфликте с тренером Мирчей Луческу.

Ранее сообщалось, что Пэррис не хочет играть слева в полузащите.

«Надеюсь, буду все чаще играть за «Динамо». Конфликт с Луческу из-за позиции на поле? Нет никакого конфликта. Буду играть там, где скажет тренер».

«Я всегда иду на компромиссы», – сказал Пэррис.