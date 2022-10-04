Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Динамо Пэррис: «У меня нет конфликта с Луческу»
Украина. Премьер лига
04 октября 2022, 17:47 |
567
0

Новичок Динамо Пэррис: «У меня нет конфликта с Луческу»

Игрок дебютировал за киевлян

04 октября 2022, 17:47 |
567
0
Новичок Динамо Пэррис: «У меня нет конфликта с Луческу»
ФК Динамо Киев

Вингер Кахим Пэррис, который недавно дебютировал за «Динамо», отрицает информацию о конфликте с тренером Мирчей Луческу.

Ранее сообщалось, что Пэррис не хочет играть слева в полузащите.

«Надеюсь, буду все чаще играть за «Динамо». Конфликт с Луческу из-за позиции на поле? Нет никакого конфликта. Буду играть там, где скажет тренер».

«Я всегда иду на компромиссы», – сказал Пэррис.

По теме:
Будет матч Шахтер - Динамо. УПЛ определила даты 7-го тура чемпионата
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Экс-игрок Зенита: «Луческу был странным, слишком эгоистичным»
Кахим Пэррис Динамо Киев Мирча Луческу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ПроФутбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря до сих пор использует российский логотип клуба
Футбол | 03 октября 2022, 21:40 40
Заря до сих пор использует российский логотип клуба
Заря до сих пор использует российский логотип клуба

«Кривбасс» обратил внимание на казус от луганской команды

Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
Война | 04 октября 2022, 00:05 5
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос

Президент Украины опубликовал небольшой опрос в своем Twitter

Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Война | 03.10.2022, 22:00
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Этот изобретатель сломался. Илон Маск предложил Украине капитулировать
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»
Футбол | 04.10.2022, 10:42
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет более уставшим, чем Реал»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «24 февраля я чувствовал себя беспомощным и виноватым»
Футбол | 04.10.2022, 14:00
Андрей ШЕВЧЕНКО: «24 февраля я чувствовал себя беспомощным и виноватым»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «24 февраля я чувствовал себя беспомощным и виноватым»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Sport.ua открыл канал про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл канал про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
02.10.2022, 23:00
Бокс
Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
Дебют Лунина в Лиге чемпионов? Куртуа пропустит матч против Шахтера
03.10.2022, 16:38 15
Футбол
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
03.10.2022, 09:45 8
Футбол
Промоутер: «Бой Фьюри – Джошуа отменяется»
Промоутер: «Бой Фьюри – Джошуа отменяется»
03.10.2022, 19:10 7
Бокс
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
02.10.2022, 19:00 4
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
02.10.2022, 18:25
Авто/мото
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
02.10.2022, 23:30 5
Футбол
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
02.10.2022, 18:49 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности