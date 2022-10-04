Украина. Премьер лига04 октября 2022, 16:27 | Обновлено 04 октября 2022, 16:34
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Будет матч Шахтер - Динамо. УПЛ определила даты 7-го тура чемпионата
Битва Йовичевича и Луческу
04 октября 2022, 16:27 | Обновлено 04 октября 2022, 16:34
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УПЛ определила даты и время матчей 7-го тура чемпионата Украины. В этом туре состоится поединок «Шахтер» - «Динамо», который пройдет 16 октября.
7-й тур
14 октября
Минай - Верес 13:00
Черноморец - Кривбасс 15:00
15 октября
Металлист - Ворскла 13:00
Заря - Колос 15:00
Металлист 1925 - Львов 17:00
16 октября
Рух - Днепр-1 15:00
Шахтер - Динамо 17:00
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Комментарии 1
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от і чудово, правда Луческу знову буде говорити що замало днів для відпочинку.
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