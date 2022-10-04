Будет матч Шахтер - Динамо. УПЛ определила даты 7-го тура чемпионата

УПЛ определила даты и время матчей 7-го тура чемпионата Украины. В этом туре состоится поединок «Шахтер» - «Динамо», который пройдет 16 октября.

7-й тур

14 октября

Минай - Верес 13:00

Черноморец - Кривбасс 15:00

15 октября

Металлист - Ворскла 13:00

Заря - Колос 15:00

Металлист 1925 - Львов 17:00

16 октября

Рух - Днепр-1 15:00

Шахтер - Динамо 17:00