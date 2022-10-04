Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы каждый день переживаем финалы»

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «Байера».

«В «Порту» мы каждый день переживаем финалы. Каждая тренировка - это испытание. Мы должны побеждать, но мы привыкли к подобным ситуациям. Хорошо, когда экзамены проводятся каждые три дня. Я надеюсь, что нас ждет хорошая игра, и мы сможем ее выиграть, потому что это важно», - сказал Консейсау.

Матч «Порту» – «Байер» состоится сегодня, 4 октября. Начало в 22:00 по Киеву.