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Лига чемпионов
04 октября 2022, 15:15 | Обновлено 04 октября 2022, 15:16
66
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы каждый день переживаем финалы»

Наставник «Порту» ко всем матчам относится ответственно

04 октября 2022, 15:15 | Обновлено 04 октября 2022, 15:16
66
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы каждый день переживаем финалы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «Байера».

«В «Порту» мы каждый день переживаем финалы. Каждая тренировка - это испытание. Мы должны побеждать, но мы привыкли к подобным ситуациям. Хорошо, когда экзамены проводятся каждые три дня. Я надеюсь, что нас ждет хорошая игра, и мы сможем ее выиграть, потому что это важно», - сказал Консейсау.

Матч «Порту» – «Байер» состоится сегодня, 4 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Сержиу Консейсау Лига чемпионов Порту Байер
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Источник УЕФА
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