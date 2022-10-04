Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Нам противостоит первоклассный соперник»

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса».

«Наша цель – выйти на поле и сыграть в свой футбол, понимая, что нам противостоит первоклассный соперник. Играть на таких стадионах – восхитительно. Нужно действовать решительно и быть готовым принимать верные решения в течение всего матча», - сказал Спаллетти.

Матч «Аякс» – «Наполи» состоится сегодня, 4 октября. Начало в 22:00 по Киеву.