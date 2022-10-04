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  4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Был абсолютно уверен в победе над Шотландией»
Лига наций
04 октября 2022, 11:00 |
737
1

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Был абсолютно уверен в победе над Шотландией»

Украинский тренер – о матчах Лиги наций

04 октября 2022, 11:00 |
737
1
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Был абсолютно уверен в победе над Шотландией»
ФК Динамо. Вячеслав Грозный

Известный тренер Вячеслав Грозный поделился впечатлениями от выступления сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций:

«Единственный матч, в котором соперник выглядел свежее, быстрее, агрессивнее, активнее и победил Украину по делу – это гостевой матч с Шотландией, которая выиграла со счетом 3:0. Два мяча наша сборная пропустила со стандартов. По разным причинам в команде отсутствовала целая группа футболистов. В первую очередь, это Забарный и Миколенко. Может, если бы они играли, нам не забили бы те мячи со стандартов головой. Не играли также Бущан, Шапаренко, Зинченко и ряд других ребят. Но это наши проблемы.

Через два дня в Ереване наша сборная в феерическом стиле со счетом 5:0 обыграла хозяев. А шотландцы в британском, жестком, принципиальном дерби, уступая 0:1 после первого тайма, в концовке встречи, реализовав пенальти, вырвали победу со счетом 2:1. Также Шотландия потеряла ряд футболистов основного состава из-за травм и дисквалификации. Но это уже были их проблемы. Правда, шотландцев устраивала ничья в матче с Украиной, чтоб остаться на первом месте в группе.

Не скрываю, что, как и большинство украинцев, был абсолютно уверен в победе нашей сборной. Я был в этом уверен по многим факторам. Первый – желание украинских игроков вернуться в Лигу А и снова играть с топовыми сборными Европы. Второй – в игровом плане мы были значительно сильнее шотландцев, которые провели тяжелейший поединок с ирландцами. У нас с Шотландией сыграли те, кто не играл с Арменией, а значит Украина была свежее.

Третий фактор – у нас были в строю Миколенко и Забарный, а у них пропускали поединок лидеры сборной, а именно опорник МЮ Мактоминей, Робертсон из «Ливерпуля», Тирни из «Арсенала», Паттерсон из «Эвертона» и Маккенна из «Ноттингем Форрест». Четвертый – мы играли дома, действительно дома, в дружеской Польше, в гостеприимном и очень красивом Кракове.

Наша сборная играла значительно лучше соперника и могла закрывать игру еще в первом тайме. Для Ярмоленко и Довбика были созданы стопроцентные шансы для взятия ворот. Но нас, как и в матче с Уэльсом, опять подвела нереализация созданного командой. Поэтому была зафиксирована нулевая ничья в пользу Шотландии. Эмоции будут еще долго бурлить, как в публичном, так и не в публичном поле».

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Источник Sportarena
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Выталкиватель парашутистов
Неужели руководство сайта за последние годы не может понять, что Грозный просто хороший человек по жизни,но НИКАКОЙ как футбольный эксперт. За последние несколько раз он угадал исход матчей, результат которых был на 101% был предсказуем. Может просто надо поменять тему, если вы хотите просто пообщаться с ним? Ну,например,обсудить проблему популяции рябчиков под воздействием северного сеяния за Полярным кругом, или обсудить актуальную проблему выживания туристов при попадании под сошедшую лавину в предгорьях Алатау... Подумайте...
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