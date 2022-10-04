Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Был абсолютно уверен в победе над Шотландией»

Известный тренер Вячеслав Грозный поделился впечатлениями от выступления сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций:

«Единственный матч, в котором соперник выглядел свежее, быстрее, агрессивнее, активнее и победил Украину по делу – это гостевой матч с Шотландией, которая выиграла со счетом 3:0. Два мяча наша сборная пропустила со стандартов. По разным причинам в команде отсутствовала целая группа футболистов. В первую очередь, это Забарный и Миколенко. Может, если бы они играли, нам не забили бы те мячи со стандартов головой. Не играли также Бущан, Шапаренко, Зинченко и ряд других ребят. Но это наши проблемы.

Через два дня в Ереване наша сборная в феерическом стиле со счетом 5:0 обыграла хозяев. А шотландцы в британском, жестком, принципиальном дерби, уступая 0:1 после первого тайма, в концовке встречи, реализовав пенальти, вырвали победу со счетом 2:1. Также Шотландия потеряла ряд футболистов основного состава из-за травм и дисквалификации. Но это уже были их проблемы. Правда, шотландцев устраивала ничья в матче с Украиной, чтоб остаться на первом месте в группе.

Не скрываю, что, как и большинство украинцев, был абсолютно уверен в победе нашей сборной. Я был в этом уверен по многим факторам. Первый – желание украинских игроков вернуться в Лигу А и снова играть с топовыми сборными Европы. Второй – в игровом плане мы были значительно сильнее шотландцев, которые провели тяжелейший поединок с ирландцами. У нас с Шотландией сыграли те, кто не играл с Арменией, а значит Украина была свежее.

Третий фактор – у нас были в строю Миколенко и Забарный, а у них пропускали поединок лидеры сборной, а именно опорник МЮ Мактоминей, Робертсон из «Ливерпуля», Тирни из «Арсенала», Паттерсон из «Эвертона» и Маккенна из «Ноттингем Форрест». Четвертый – мы играли дома, действительно дома, в дружеской Польше, в гостеприимном и очень красивом Кракове.

Наша сборная играла значительно лучше соперника и могла закрывать игру еще в первом тайме. Для Ярмоленко и Довбика были созданы стопроцентные шансы для взятия ворот. Но нас, как и в матче с Уэльсом, опять подвела нереализация созданного командой. Поэтому была зафиксирована нулевая ничья в пользу Шотландии. Эмоции будут еще долго бурлить, как в публичном, так и не в публичном поле».