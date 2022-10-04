Экс-игрок Зенита: «Луческу был странным, слишком эгоистичным»

Бывший игрок «Зенита» Маурисио вспомнил опыт работы с Мирчей Луческу в 2016 – 2017 годах:

«Андре Виллаш-Боаш оставил после себя топовый состав. Но Луческу оказался очень странным тренером. Преследовал свои цели. Мирча поменял практически всю команду, со многими конфликтовал.

Ему уже тогда было много лет, и некоторые его идеи были консервативными: нельзя много разговаривать, нельзя высказывать свое мнение. «Я знаю все, а вы должны делать, что я скажу», — типа такого.

Плюс Луческу был несправедлив с Мигелем Данни. Он — легенда российского футбола. А Мирча отобрал у него капитанскую повязку и посадил на лавку. Луческу был слишком эгоистичным. Во многом из-за всех этих внутренних проблем мы не стали чемпионами в том сезоне».