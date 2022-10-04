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  4. Тренер Виктории: «Бавария – главный фаворит Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
04 октября 2022, 08:54 |
69
0

Тренер Виктории: «Бавария – главный фаворит Лиги чемпионов»

Михал Билек – о матче против «Баварии»

04 октября 2022, 08:54 |
69
0
Тренер Виктории: «Бавария – главный фаворит Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Билек

Главный тренер «Виктории» Пльзень Михал Билек поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Баварии» (4 октября, 19:45):

«Нам предстоит матч с очень сложным соперником. Это главный фаворит Лиги чемпионов. С такой командой трудно играть, но мы не будем ничего менять. Сохраним компактную защиту и быструю контратаку. Атакуй и полагайся на стандарты.

«Бавария» действительно несколько раз проиграла в Бундеслиге. но все матчи были похожи. Их соперники отлично работали в защите, вратари спасали, «Баварии» не везло. Мы должны перенять этот опыт. У Мюллера и Киммиха коронавирус, но это не такая уж большая потеря для «Баварии».

У них есть эквивалентные замены, и мы не рассчитываем, что мюнхенская команда будет значительно слабее. Это будет чрезвычайно трудная игра, но «Бавария» несколько раз спотыкалась в этом сезоне».

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Михал Билек Виктория Пльзень Бавария Лига чемпионов
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Источник Bayern & Germany
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