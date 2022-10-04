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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Виктория уйдет в глухую оборону»
Лига чемпионов
04 октября 2022, 07:59 |
13
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Виктория уйдет в глухую оборону»

Наставник «Баварии» - о матче Лиги чемпионов

04 октября 2022, 07:59 |
13
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Виктория уйдет в глухую оборону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень (4 октября, 19:45):

«Для нас очень важно выиграть предстоящий матч и также сохранить ритм. Я ожидаю от нас наилучшего выступления. Думаю, что «Виктория» уйдёт в глубокую оборону. У неё будет примерно такой же план на игру, как у «Аугсбурга».

Нам придётся немного изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков. Есть несколько способов: ранние замены или изменения в стартовом составе».

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Юлиан Нагельсманн Бавария Виктория Пльзень Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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