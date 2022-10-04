Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Виктория уйдет в глухую оборону»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень (4 октября, 19:45):

«Для нас очень важно выиграть предстоящий матч и также сохранить ритм. Я ожидаю от нас наилучшего выступления. Думаю, что «Виктория» уйдёт в глубокую оборону. У неё будет примерно такой же план на игру, как у «Аугсбурга».

Нам придётся немного изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков. Есть несколько способов: ранние замены или изменения в стартовом составе».