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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Каземиро получит место в команде естественным образом»
Англия
04 октября 2022, 07:33 |
90
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Каземиро получит место в команде естественным образом»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о звездном новичке команды

04 октября 2022, 07:33 |
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Эрик ТЕН ХАГ: «Каземиро получит место в команде естественным образом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, почему звездный новичок команды Казэмиро пока получает недостаточно игровой практики:

«Со дня его приобретения мы начали побеждать, а главное – это команда. У команды все хорошо. Дело не в Каземиро. В такой ситуации дело в Мактоминее, отлично игравшем, когда мы выдали серию побед.

Но я уверен, что Каземиро играет немаловажную роль в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Он получит место в команде, но это должно произойти естественным образом».

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Каземиро
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Источник Mirror
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