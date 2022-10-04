Эрик ТЕН ХАГ: «Каземиро получит место в команде естественным образом»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о звездном новичке команды
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, почему звездный новичок команды Казэмиро пока получает недостаточно игровой практики:
«Со дня его приобретения мы начали побеждать, а главное – это команда. У команды все хорошо. Дело не в Каземиро. В такой ситуации дело в Мактоминее, отлично игравшем, когда мы выдали серию побед.
Но я уверен, что Каземиро играет немаловажную роль в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Он получит место в команде, но это должно произойти естественным образом».
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