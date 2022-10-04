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04 октября 2022, 05:56 | Обновлено 04 октября 2022, 06:12
42
0

ВИДЕО. Пособие для Днепра-1. Вадуц вновь проиграл перед игрой с днепрянами

У клуба из Лихтенштейна плохи дела в чемпионате Швейцарии

04 октября 2022, 05:56 | Обновлено 04 октября 2022, 06:12
42
0
ВИДЕО. Пособие для Днепра-1. Вадуц вновь проиграл перед игрой с днепрянами
ФК Вадуц

«Вадуц» из Лихтенштейна потерпел очередное поражение в Челлендж-лиге чемпионата Швейцарии. Неудача постигла рейнпарковцев перед игрой 3-го тура группового турнира Лиги конференций с «Днепром-1». В домашней игре 9-го тура сезона «Вадуц» уступил «Лозанне Уши».

Первый гол игроки «Вадуца» пропустили после розыгрыша углового, а второй раз мяч в их ворота влетел после быстрой контратаки гостей. 0:2.

Команда из столицы Лихтенштейна проиграла в пятый раз в девяти матчах. Она с 4 очками занимает в таблице Челлендж-лиги Швейцарии предпоследнее – девятое – место.

Чемпионат Швейцарии. 9-й тур

Вадуц – Лозанна Уши – 0:2

Голы: Айдини, 39 (0:1). Айдини, 52 (0:2).

Поединок 3-го тура Лиги конференций «Днепр-1» – «Вадуц» состоится в четверг, 6 октября, начало – в 19:45 по киевскому времени. В таблице группы Е турнира днепряне занимают с 3 очками второе место, у «Вадуца» один пункт и четвертая позиция.

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Источник Sport.ua
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