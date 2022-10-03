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Сборная УКРАИНЫ
03 октября 2022, 22:50 |
142
0

ФОТО. Павелко и Ротань съездили в Днепр и Запорожье с рабочим визитом

Президент УАФ и главный тренер молодежной сборной Украины приехали не с пустыми руками

03 октября 2022, 22:50 |
142
0
ФОТО. Павелко и Ротань съездили в Днепр и Запорожье с рабочим визитом
УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко вместе с главным тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем совершил рабочую поездку в Днепр и Запорожье.

В рамках визита состоялось совещание в днепровском гуманитарном хабе УАФ, базирующемся в Олимпийском доме, в котором также приняли участие первый вице-президент УАФ, руководитель хаба Алан Плиев, ветеран днепровского футбола Олег Таран, олимпийские чемпионы Алексей Чередник и Евгений Яровенко. ассоциации футбола Ярослав Деревянко и советник президента УАФ Дмитрий Батура.

Участники встречи подвели итоги работы местного гуманитарного хаба, который уже более шести месяцев оказывает помощь семьям переселенцев из зон боевых действий, медикам, заботящимся о раненых военнослужащих, ветеранам футбола и воинам, защищающим независимость Украины.

Сразу после совещания ее участники посетили один из шелтеров для вынужденных переселенцев, базирующийся в селе Сурско-Литовское. Здесь сейчас находится около 500 человек, 130 из которых – дети. Представители УАФ привезли им продукты питания, теплые вещи, медицинские средства и подарки для малышей, в том числе новенькие мячи, которым дети очень обрадовались.

«Детский смех, радость и общение сразу поднимают настроение и придают силы. Это и есть лучшее вознаграждение за возможность поддержать этих детишек, так рано узнавших, что такое война и горе. Но совместные испытания и взаимная поддержка делают нас сильнее», — отметил во время общения с детьми Андрей Павелко.

В этот же день президент УАФ и главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань посетили Запорожье. Здесь областная ассоциация футбола под руководством Виктора Межейко в сотрудничестве с военными организовала товарищеский матч, посвященный Дню территориальной обороны Украины, который отмечается в первое воскресенье октября. В поединке приняли участие команды ветеранов ФК «Металлург» и воинов 110-й отдельной бригады ТРО. Руководители УАФ и областной ассоциации поздравили участников матча и вручили им награды и подарки.

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Андрей Павелко Руслан Ротань Украинская ассоциация футбола Алан Плиев Олег Таран Евгений Яровенко Виктор Межейко товарищеские матчи Металлург Запорожье ветераны фото
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Источник Украинская ассоциация футбола
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