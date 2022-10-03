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Лига чемпионов
03 октября 2022, 22:25 | Обновлено 03 октября 2022, 22:49
181
0

ВАН БРОНКХОРСТ: «Едем на Энфилд, чтобы добиться результата»

Наставник «Рейнджерс» – о предстоящем матче с «Ливерпулем»

03 октября 2022, 22:25 | Обновлено 03 октября 2022, 22:49
181
0
ВАН БРОНКХОРСТ: «Едем на Энфилд, чтобы добиться результата»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ван Бронкхорст

Главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс» Джованни Ван Бронкхорст рассказал о своих ожиданиях от матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

47-летний специалист признался, что его команду в Англии ждет очень непростая игра со сложным соперником.

«Мы знаем, что нам предстоит встреча с очень сильной командой. Мы едем на «Энфилд», чтобы добиться результата, это наша цель. Это будет очень сложно, потому что за последние 5 лет они сыграли три финала Лиги чемпионов и по-прежнему являются одной из лучших команд Европы. Это, наверное, самая сильная команда, с которой мы сталкивались», – рассказал ван Бронкхорст.

Матч «Ливерпуль» – «Рейнджерс» состоится во вторник, 4 октября, начало – в 22.00 по киевскому времени.

В турнирной таблице группы А «Рейнджерс» занимает 4 место с нулем набранных очков. «Ливерпуль» идет вторым, имея 3 пункта.

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Джованни ван Бронкхорст Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль - Рейнджерс Глазго Рейнджерс
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Источник Footmercato
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