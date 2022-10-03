ATP03 октября 2022, 21:10 |
184
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Украинский теннисист успешно стартовал на турнире во Франции
Виталий Сачко обыграл своего соперника в двух сетах
03 октября 2022, 21:10 |
184
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 320) успешно стартовал на хардовом турнире во Франции. В 1/16 финала турнира он обыграл местного игрока Артура Филса (АТР 316) в двух сетах за 1 часа.
АТР челленджер Муийрон-ле-Каптиф. Хард в помещении. 1/16 финала
Артур Филс (Франция) [WC] – Виталий Сачко (Украина) [Alt) – 5:7, 5:7
В следующем раунде украинец сыграет с победителем матча Ноберт Гомбош (Словакия, ATP 97) – Антуан Эскоффье (Франция, ATP 207).
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молодець матч-пойнт виграв ейсом,усього другим за матч!
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