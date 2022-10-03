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ATP
03 октября 2022, 21:10 |
184
1

Украинский теннисист успешно стартовал на турнире во Франции

Виталий Сачко обыграл своего соперника в двух сетах

03 октября 2022, 21:10 |
184
1
Украинский теннисист успешно стартовал на турнире во Франции
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 320) успешно стартовал на хардовом турнире во Франции. В 1/16 финала турнира он обыграл местного игрока Артура Филса (АТР 316) в двух сетах за 1 часа.

АТР челленджер Муийрон-ле-Каптиф. Хард в помещении. 1/16 финала

Артур Филс (Франция) [WC] – Виталий Сачко (Украина) [Alt) – 5:7, 5:7

В следующем раунде украинец сыграет с победителем матча Ноберт Гомбош (Словакия, ATP 97) – Антуан Эскоффье (Франция, ATP 207).

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ATP Муийрон-ле-Каптиф Виталий Сачко
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець матч-пойнт  виграв ейсом,усього другим за матч!
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