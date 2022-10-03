Другие новости03 октября 2022, 19:00 | Обновлено 03 октября 2022, 19:26
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ВИДЕО. Лунин провалился, у Миная форвард, ставим на Лестер
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
03 октября 2022, 19:00 | Обновлено 03 октября 2022, 19:26
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1. Сампдория уволила главного тренера
2. Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
3. Минай подписал Коломойца
4. Прогноз на матч Лестер - Ноттингем Форест
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