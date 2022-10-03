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03 октября 2022, 19:00 | Обновлено 03 октября 2022, 19:26
458
0

ВИДЕО. Лунин провалился, у Миная форвард, ставим на Лестер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

03 октября 2022, 19:00 | Обновлено 03 октября 2022, 19:26
458
0
ВИДЕО. Лунин провалился, у Миная форвард, ставим на Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Сампдория уволила главного тренера
2. Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
3. Минай подписал Коломойца
4. Прогноз на матч Лестер - Ноттингем Форест

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Источник Sport.ua
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