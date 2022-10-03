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03 октября 2022, 19:12 | Обновлено 03 октября 2022, 19:18
206
0

Марьян ШВЕД: «Российский спорт должен быть изолирован на 100%»

Пусть еще футболистов забирают, пусть приедут в Украину

03 октября 2022, 19:12 | Обновлено 03 октября 2022, 19:18
206
0
Марьян ШВЕД: «Российский спорт должен быть изолирован на 100%»

Донецкий «Шахтер» готовится к важным матчам Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Нынешняя еврокубковая кампания для обновленной команды «горняков» сейчас складывается хорошо – 4 очка в двух стартовых матчах ЛЧ благодаря сенсационной выездной победе на «Лейпциге» (1:4) и домашней ничьей с «Селтиком» (1:1).

Один из героев победного матча и Германии Марьян Швед эксклюзивно для Parimatch Ukraine рассказал о своем возвращении в украинский клуб после нескольких сезонов в Европе, о дебюте в Лиге чемпионов, ожиданиях от сезона и отношении к российским спортсменам.

-У меня не было волнения перед переходом в «Шахтер». Я вернулся домой, знал многих ребят, и адаптация далась мне легко, - говорит Швед. - Два месяца назад я не мог себе представить, что дебютирую в Лиге чемпионов с двумя забитыми мячами. Это могло мне только в лучших снах присниться. Конечно, эмоции были положительные, не только и меня, но и у всей команды, у всей Украины, думаю, мы доставили удовольствие многим людям этой игрой. Мне было тяжело уснуть после матча, хотя я очень устал.

О мотивации от Йовичевича и таланте Мудрика

Да, мы хотим обыграть «Реал» с большим счетом, но это футбол. Особенно настраиваться на матчи Лиги чемпионов не нужно, но Мистер говорит такие слова в раздевалке перед игрой, что у всех бегут мурашки по коже, и хочется сражаться и побеждать. Мы верим, болельщики в нас верят, и будем делать все возможное и невозможное, чтобы пройти в плей-офф и подарить болельщикам праздник.

Михаил Мудрик – невероятный игрок. Я играл с очень многими быстрыми футболистами, но Мудрик с места очень быстрый. Я такого еще не видел.

Об изоляции российского спорта

Российский спорт должен быть изолирован – это на 100%. Сейчас у них идет мобилизация, и я читал, что под нее попали врачи сборных или персонал. Пусть еще футболистов забирают, пусть приедут в Украину. Они же молчали относительно войны: «Спорт вне политики». А теперь пусть идут воюют.

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Источник Sport.ua
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