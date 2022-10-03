Хюслер выиграл первый титул на уровне АТР, взяв верх над сеяным фаворитом

Швейцарец Марк-Андреа Хюслер выиграл первый титул на уровне АТР, одержав победу в Софии.

В финале турнира серии АТР 250 в Софии швейцарец обыграл Хольгера Руне из Дании в двух сетах за 1 час и 42 минуты.

Хюслер стал первым швейцарцем с 2019 года, выигравшим титул на уровне АТР. Тогда это сделал Роджер Федерер, взяв титул в Базеле.

🏆 АТР 250. София (Болгария). Хард (помещение) Финал

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Хольгер Руне (Дания) [5] – 6:4, 7:6 (10:8)