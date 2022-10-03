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ATP
03 октября 2022, 10:23 | Обновлено 03 октября 2022, 10:30
61
0

Хюслер выиграл первый титул на уровне АТР, взяв верх над сеяным фаворитом

В финале турнира АТР 250 в Софии швейцарец обыграл Хольгера Руне из Дании

03 октября 2022, 10:23 | Обновлено 03 октября 2022, 10:30
61
0
Хюслер выиграл первый титул на уровне АТР, взяв верх над сеяным фаворитом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андреа Хюслер

Швейцарец Марк-Андреа Хюслер выиграл первый титул на уровне АТР, одержав победу в Софии.

В финале турнира серии АТР 250 в Софии швейцарец обыграл Хольгера Руне из Дании в двух сетах за 1 час и 42 минуты.

Хюслер стал первым швейцарцем с 2019 года, выигравшим титул на уровне АТР. Тогда это сделал Роджер Федерер, взяв титул в Базеле.

🏆 АТР 250. София (Болгария). Хард (помещение) Финал

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Хольгер Руне (Дания) [5] – 6:4, 7:6 (10:8)

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Марк-Андреа Хюслер ATP София Хольгер Руне
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Источник Sport.ua
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