ATP03 октября 2022, 10:23 | Обновлено 03 октября 2022, 10:30
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Хюслер выиграл первый титул на уровне АТР, взяв верх над сеяным фаворитом
В финале турнира АТР 250 в Софии швейцарец обыграл Хольгера Руне из Дании
03 октября 2022, 10:23 | Обновлено 03 октября 2022, 10:30
61
0
Швейцарец Марк-Андреа Хюслер выиграл первый титул на уровне АТР, одержав победу в Софии.
В финале турнира серии АТР 250 в Софии швейцарец обыграл Хольгера Руне из Дании в двух сетах за 1 час и 42 минуты.
Хюслер стал первым швейцарцем с 2019 года, выигравшим титул на уровне АТР. Тогда это сделал Роджер Федерер, взяв титул в Базеле.
🏆 АТР 250. София (Болгария). Хард (помещение) Финал
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – Хольгер Руне (Дания) [5] – 6:4, 7:6 (10:8)
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