ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене

Криворожский «Кривбасс» планирует сыграть на «Донбасс Арене» в Донецке! Клуб УПЛ присоединился к мировому флешмобу. Пресс-служба команды написала в соцсетях:

«Криворожская команда неоднократно играла в Донецке, Луганске, Крыму, Запорожье, Мариуполе и Херсоне.

Верим, что уже скоро мы обязательно посетим эти славные регионы! Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!»