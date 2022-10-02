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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 19:17 | Обновлено 02 октября 2022, 19:34
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0

ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене

Клуб УПЛ поддержал флешмоб и вспомнил, какие арены пока недоступны

02 октября 2022, 19:17 | Обновлено 02 октября 2022, 19:34
650
0
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» планирует сыграть на «Донбасс Арене» в Донецке! Клуб УПЛ присоединился к мировому флешмобу. Пресс-служба команды написала в соцсетях:

«Криворожская команда неоднократно играла в Донецке, Луганске, Крыму, Запорожье, Мариуполе и Херсоне.

Верим, что уже скоро мы обязательно посетим эти славные регионы! Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!»

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Источник ФК Кривбасс
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