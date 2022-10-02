Украина. Премьер лига02 октября 2022, 19:17 | Обновлено 02 октября 2022, 19:34
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ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
Клуб УПЛ поддержал флешмоб и вспомнил, какие арены пока недоступны
02 октября 2022, 19:17 | Обновлено 02 октября 2022, 19:34
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Криворожский «Кривбасс» планирует сыграть на «Донбасс Арене» в Донецке! Клуб УПЛ присоединился к мировому флешмобу. Пресс-служба команды написала в соцсетях:
«Криворожская команда неоднократно играла в Донецке, Луганске, Крыму, Запорожье, Мариуполе и Херсоне.
Верим, что уже скоро мы обязательно посетим эти славные регионы! Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!»
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