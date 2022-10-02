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02 октября 2022, 19:05 | Обновлено 02 октября 2022, 19:11
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0

ВИДЕО. Танец для фанатов. Румынский тренер удивил Саудовскую Аравию

Мариус Шумудицэ поразил пластикой и хореографией

02 октября 2022, 19:05 | Обновлено 02 октября 2022, 19:11
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0
ВИДЕО. Танец для фанатов. Румынский тренер удивил Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер саудовского «Аль-Раеда» Мариус Шумудицэ после победы в поединке национального чемпионата над «Аль-Адалхом» (2:1), которая состоялась накануне, удивил поклонников своей команды зажигательным танцем.

51-летний специалист подошел к трибуне, на которой располагались фанаты «Аль-Раеда» и специально для них под жизнеутверждающую мелодию исполнил танец, после чего крайне довольный собой отправился в подтрибунные помещения.

Примечательно, что «Аль-Раед» в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии добыл 3 победы в 5 турах, и имеет в активе 9 очков.

Шумудицэ возглавил «Аль-Раед» в июле нынешнего года, а до этого работал с другим саудовским коллективом – «Аль-Шабабом».

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Мариус Шумудицэ Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео выбор редакции
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Источник Sport.ua
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