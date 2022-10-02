ВИДЕО. Танец для фанатов. Румынский тренер удивил Саудовскую Аравию

Главный тренер саудовского «Аль-Раеда» Мариус Шумудицэ после победы в поединке национального чемпионата над «Аль-Адалхом» (2:1), которая состоялась накануне, удивил поклонников своей команды зажигательным танцем.

51-летний специалист подошел к трибуне, на которой располагались фанаты «Аль-Раеда» и специально для них под жизнеутверждающую мелодию исполнил танец, после чего крайне довольный собой отправился в подтрибунные помещения.

Примечательно, что «Аль-Раед» в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии добыл 3 победы в 5 турах, и имеет в активе 9 очков.

Шумудицэ возглавил «Аль-Раед» в июле нынешнего года, а до этого работал с другим саудовским коллективом – «Аль-Шабабом».