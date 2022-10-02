Украина. Премьер лига02 октября 2022, 16:42 | Обновлено 02 октября 2022, 16:58
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Заря – Кривбасс. Вернидуб определился с составом против бывшей команды
2 октября в 17:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги
02 октября 2022, 16:42 | Обновлено 02 октября 2022, 16:58
272
1
2 октября в 17:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Кривбассом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игр пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановського.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Заря – Кривбасс. Вернидуб определился с составом против бывшей команды
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