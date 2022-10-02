2 октября в 17:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Кривбассом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игр пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановського.

Заря – Кривбасс. Вернидуб определился с составом против бывшей команды