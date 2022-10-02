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  4. Заря – Кривбасс. Вернидуб определился с составом против бывшей команды
Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 16:42 | Обновлено 02 октября 2022, 16:58
272
1

Заря – Кривбасс. Вернидуб определился с составом против бывшей команды

2 октября в 17:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги

02 октября 2022, 16:42 | Обновлено 02 октября 2022, 16:58
272
1
Заря – Кривбасс. Вернидуб определился с составом против бывшей команды
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

2 октября в 17:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Кривбассом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игр пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановського.

Заря – Кривбасс. Вернидуб определился с составом против бывшей команды

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс стартовые составы
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Источник Sport.ua
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Gargantua
Татарков как плеймейкер это нечто новое
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