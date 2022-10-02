Англия02 октября 2022, 15:07 | Обновлено 02 октября 2022, 15:12
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ВИДЕО. Дуэт Месси-Мбаппе, трагедия в Индонезии, ставим на Сити
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
02 октября 2022, 15:07 | Обновлено 02 октября 2022, 15:12
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1. Голы Месси и Мбаппе принесли ПСЖ победу над Ниццей
2. Сапожник одержал 12 победу среди профи
3. В Индонезии в драке на стадионе погибли люди
4. Прогноз на матч Сити – МЮ
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