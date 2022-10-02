Минай – Динамо. Известны составы команд

Поединок «Миная» с киевским «Динамо» состоится в Минае, на поле стадиона «Минай». Начало матча – 13:00 по киевскому времени.

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Трубочкин, Хахлев, Витенчук, Воробчак, Кулиев, Вишневский, Твердохлеб.

«Динамо»: Бойко, Дубинчак, Забарный, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Цыганков, Гармаш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».