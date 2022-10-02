Украина. Премьер лига02 октября 2022, 12:15 | Обновлено 02 октября 2022, 12:59
2185
2
Минай – Динамо. Известны составы команд
Клубы выяснят отношения в рамках 5 тура УПЛ
02 октября 2022, 12:15 | Обновлено 02 октября 2022, 12:59
2185
2
Поединок «Миная» с киевским «Динамо» состоится в Минае, на поле стадиона «Минай». Начало матча – 13:00 по киевскому времени.
«Минай»: Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Трубочкин, Хахлев, Витенчук, Воробчак, Кулиев, Вишневский, Твердохлеб.
«Динамо»: Бойко, Дубинчак, Забарный, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Цыганков, Гармаш.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 октября 2022, 16:33 12
«Канониры» продолжают лидировать в АПЛ
Футбол | 02 октября 2022, 09:11 3
Валерий Василенко – о победном шествии «королевского клуба»
Футбол | 01.10.2022, 13:15
Биатлон | 01.10.2022, 15:45
Футбол | 02.10.2022, 01:45
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Главное что бревно Гармаш в основе
У Динамо без неожиданностей.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.10.2022, 09:42 5
01.10.2022, 19:04 48
01.10.2022, 08:35 9
30.09.2022, 11:20 2
30.09.2022, 20:16 2
30.09.2022, 18:58 5
01.10.2022, 02:40
30.09.2022, 20:47