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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 12:15 | Обновлено 02 октября 2022, 12:59
2185
2

Минай – Динамо. Известны составы команд

Клубы выяснят отношения в рамках 5 тура УПЛ

02 октября 2022, 12:15 | Обновлено 02 октября 2022, 12:59
2185
2
Минай – Динамо. Известны составы команд
ФК Динамо Киев

Поединок «Миная» с киевским «Динамо» состоится в Минае, на поле стадиона «Минай». Начало матча – 13:00 по киевскому времени.

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Трубочкин, Хахлев, Витенчук, Воробчак, Кулиев, Вишневский, Твердохлеб.

«Динамо»: Бойко, Дубинчак, Забарный, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Цыганков, Гармаш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».

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Минай Динамо Киев Минай - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
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Источник Sport.ua
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Vitaliksaj
Главное что бревно Гармаш в основе
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Dreifus
У Динамо без неожиданностей.
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0
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