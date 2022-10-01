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  4. Даниил СИКАН: «Возможно, лучшая неделя в жизни, а не только в карьере»
Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 22:29 |
577
1

Даниил СИКАН: «Возможно, лучшая неделя в жизни, а не только в карьере»

Игрок оформил 6 голов в двух матчах

01 октября 2022, 22:29 |
577
1
Даниил СИКАН: «Возможно, лучшая неделя в жизни, а не только в карьере»
ФК Шахтер

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан оценил хет-трик в матче УПЛ. Кроме того, на этой неделе игрок оформил три гола в ключевом матче Украины U-21.

«Возможно, лучшая неделя в жизни, а не только карьере. Мечтал забить за «Шахтер», спасибо партнерам и тренеру. Конечно, это был важный матч, но за сборную Украины U-21 был очень важный для всей страны. Давно молодежка не выходила на Евро, и у нас получилось. И для всех игроков Евро - это большой шанс показать себя. Там будут следить европейские клубы, и это серьезная возможность».

«Я не настраивался, что забью 6 голов, но рассчитывал на победы. Забить «Реалу»? Не знаю, очень серьезный соперник, в Лиге чемпионов высокий уровень. Будем стараться, настраиваться на «Реал», – сказал Сикан.

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Шахтер Донецк Даниил Сикан Реал Мадрид сборная Украины по футболу U-21
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Источник ПроФутбол
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найкращий тиждень в житті - це коли ти забиваєш за ЗУФ а твої співгромадяни гинуть від рашистів, "НАЙКРАЩИЙ момент" прямо таки дуже! я розумію що в малого круте життя, життя футболіста, але і за країну не забудь!
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