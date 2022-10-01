Даниил СИКАН: «Возможно, лучшая неделя в жизни, а не только в карьере»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан оценил хет-трик в матче УПЛ. Кроме того, на этой неделе игрок оформил три гола в ключевом матче Украины U-21.

«Возможно, лучшая неделя в жизни, а не только карьере. Мечтал забить за «Шахтер», спасибо партнерам и тренеру. Конечно, это был важный матч, но за сборную Украины U-21 был очень важный для всей страны. Давно молодежка не выходила на Евро, и у нас получилось. И для всех игроков Евро - это большой шанс показать себя. Там будут следить европейские клубы, и это серьезная возможность».

«Я не настраивался, что забью 6 голов, но рассчитывал на победы. Забить «Реалу»? Не знаю, очень серьезный соперник, в Лиге чемпионов высокий уровень. Будем стараться, настраиваться на «Реал», – сказал Сикан.