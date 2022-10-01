Украина. Премьер лига01 октября 2022, 20:51 |
693
0
ФОТО. Второй хет-трик за неделю. Сикана не остановить
Нападающий в огне
01 октября 2022, 20:51 |
693
0
«Шахтер» отметил форварда Даниила Сикана, который несколько дней назад оформил хет-трик в молодежной сборной Украины, а сегодня забил трижды в матче УПЛ.
В сборной Сикану на хет-трик понадобилось 18 минут, а за «Шахтер» игрок управился за 21 минуту.
⚽️⚽️⚽️ Другий хет-трик тижня— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 1, 2022
✅✅✅ 3 голи протягом 21 хвилини
✨ HAT-TRICK HERO! Данило Сікан 👏👏👏#Shakhtar #МеталістШахтар pic.twitter.com/sSq2IdtPlT
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 01 октября 2022, 11:00 6
Турнир проходил в Австралии с 22 сентября по 1 октября
Футбол | 01 октября 2022, 13:15 0
Во Львове состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги
Футбол | 01.10.2022, 19:31
Футбол | 01.10.2022, 20:10
Футбол | 01.10.2022, 12:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.09.2022, 19:04 11
01.10.2022, 15:45 5
01.10.2022, 09:42 4
30.09.2022, 00:05 1
MMA
30.09.2022, 17:27 37
30.09.2022, 18:58 5
29.09.2022, 20:43 7