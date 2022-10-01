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  4. ФОТО. Второй хет-трик за неделю. Сикана не остановить
Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 20:51 |
693
0

ФОТО. Второй хет-трик за неделю. Сикана не остановить

Нападающий в огне

01 октября 2022, 20:51 |
693
0
ФОТО. Второй хет-трик за неделю. Сикана не остановить
ФК Шахтер

«Шахтер» отметил форварда Даниила Сикана, который несколько дней назад оформил хет-трик в молодежной сборной Украины, а сегодня забил трижды в матче УПЛ.

В сборной Сикану на хет-трик понадобилось 18 минут, а за «Шахтер» игрок управился за 21 минуту.

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Источник Sport.ua
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