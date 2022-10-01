ФОТО. Второй хет-трик за неделю. Сикана не остановить

«Шахтер» отметил форварда Даниила Сикана, который несколько дней назад оформил хет-трик в молодежной сборной Украины, а сегодня забил трижды в матче УПЛ.

В сборной Сикану на хет-трик понадобилось 18 минут, а за «Шахтер» игрок управился за 21 минуту.