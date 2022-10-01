Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером
Чемпионат Европы
01 октября 2022, 19:31 | Обновлено 01 октября 2022, 20:45
2338
3

Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером

Готовы работать с Петраковым

01 октября 2022, 19:31 | Обновлено 01 октября 2022, 20:45
2338
3
Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером
uaf.ua

По информации ТаТоТаке, некоторые игроки сборной Украины обсудили с руководством УАФ ситуацию с тренером национальной команды.

Футболисты сообщили, что не против, если наставником сборной Украины останется Александр Петраков. Никаких претензий или проблем с тренером у них нет.

При этом в случае назначения нового тренера игроки предпочли бы вариант с Сергеем Ребровым.

По теме:
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Александр Петраков Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
Биатлон | 01 октября 2022, 02:40 0
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке

Сергей Семенов и Аита Гаспарин узаконили свои отношения

Александр КУЧЕР: «Переживали, но парни очень хорошо справились»
Футбол | 01 октября 2022, 18:15 0
Александр КУЧЕР: «Переживали, но парни очень хорошо справились»
Александр КУЧЕР: «Переживали, но парни очень хорошо справились»

Главный тренер «Днепра-1» прокомментировал победу своих подопечных

Бубка призвал продолжать отстранять россиян от международных соревнований
Другие виды | 01.10.2022, 12:19
Бубка призвал продолжать отстранять россиян от международных соревнований
Бубка призвал продолжать отстранять россиян от международных соревнований
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
Футбол | 01.10.2022, 16:33
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Биатлон | 01.10.2022, 15:45
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перец
Маркевича забули
Ответить
0
Dreifus
Игроки решают вопрос с тренером?
А потом вы спрашиваете, почему Ярмоленко на поле?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
30.09.2022, 00:05 1
Футбол
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
30.09.2022, 11:20 2
Футбол
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
29.09.2022, 20:19
Баскетбол
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
29.09.2022, 17:35 2
Футбол
ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
29.09.2022, 22:25
Теннис
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
29.09.2022, 18:26 46
Футбол
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
30.09.2022, 16:35 10
Война
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
30.09.2022, 17:27 37
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности