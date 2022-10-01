Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером

По информации ТаТоТаке, некоторые игроки сборной Украины обсудили с руководством УАФ ситуацию с тренером национальной команды.

Футболисты сообщили, что не против, если наставником сборной Украины останется Александр Петраков. Никаких претензий или проблем с тренером у них нет.

При этом в случае назначения нового тренера игроки предпочли бы вариант с Сергеем Ребровым.