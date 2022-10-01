Чемпионат Европы01 октября 2022, 19:31 | Обновлено 01 октября 2022, 20:45
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Петраков или Ребров? Игроки сборной обсудили с УАФ ситуацию с тренером
Готовы работать с Петраковым
01 октября 2022, 19:31 | Обновлено 01 октября 2022, 20:45
2338
3
По информации ТаТоТаке, некоторые игроки сборной Украины обсудили с руководством УАФ ситуацию с тренером национальной команды.
Футболисты сообщили, что не против, если наставником сборной Украины останется Александр Петраков. Никаких претензий или проблем с тренером у них нет.
При этом в случае назначения нового тренера игроки предпочли бы вариант с Сергеем Ребровым.
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