Украина. Премьер лига01 октября 2022, 18:10 |
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Сложный календарь Динамо. 9 матчей в октябре, включая Шахтер и еврокубки
Смогут ли киевляне выбраться из кризиса?
01 октября 2022, 18:10 |
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«Динамо» пошло по пути «Шахтера» и опубликовало напряженный календарь матчей в октябре. Команда Мирчи Луческу сыграет 9 матчей, включая три поединка Лиги Европы.
Кроме того, киевлян ждет противостояние с «Шахтером» в УПЛ.
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