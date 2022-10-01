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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 18:10 |
618
1

Сложный календарь Динамо. 9 матчей в октябре, включая Шахтер и еврокубки

Смогут ли киевляне выбраться из кризиса?

01 октября 2022, 18:10 |
618
1
Сложный календарь Динамо. 9 матчей в октябре, включая Шахтер и еврокубки
ФК Динамо Киев

«Динамо» пошло по пути «Шахтера» и опубликовало напряженный календарь матчей в октябре. Команда Мирчи Луческу сыграет 9 матчей, включая три поединка Лиги Европы.

Кроме того, киевлян ждет противостояние с «Шахтером» в УПЛ.

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Источник Sport.ua
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WildeKater
Вот тут и посмотри начало сезона было недоразумением или предвестием. 
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