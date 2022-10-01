Сложный календарь Динамо. 9 матчей в октябре, включая Шахтер и еврокубки

«Динамо» пошло по пути «Шахтера» и опубликовало напряженный календарь матчей в октябре. Команда Мирчи Луческу сыграет 9 матчей, включая три поединка Лиги Европы.

Кроме того, киевлян ждет противостояние с «Шахтером» в УПЛ.