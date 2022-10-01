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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 16:15 |
1293
3

Металлист – Шахтер. Донецкий клуб начнет встречу без легионеров

Стартовые составы команд на матч 5-го тура УПЛ

01 октября 2022, 16:15 |
1293
3
Металлист – Шахтер. Донецкий клуб начнет встречу без легионеров
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу между харьковским «Металлистом» и донецким «Шахтером». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

Металлист: Рыбка, Клименчук, Порох, Мизюк, Романюк, Ралюченко, Танковский, Чайковский, Картушов, Прядун, Коркишко

Шахтер: Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан, Михайличенко, Бондаренко, Матвиенко, Конопля

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Источник Sport.ua
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AK.228
Ну Сікан хет-триком за молодіжку заслужив на старт
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Veter
Только неизвестно когда. Ведь на СКИФе перерыв на тревогу...
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0
Dreifus
Без неожиданностей. 
Я ожидал замену Степаненко-Назарина, а сделали Швед-Сикан.
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0
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