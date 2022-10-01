Металлист – Шахтер. Донецкий клуб начнет встречу без легионеров

Сегодня, 1 октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу между харьковским «Металлистом» и донецким «Шахтером». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

Металлист: Рыбка, Клименчук, Порох, Мизюк, Романюк, Ралюченко, Танковский, Чайковский, Картушов, Прядун, Коркишко

Шахтер: Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан, Михайличенко, Бондаренко, Матвиенко, Конопля