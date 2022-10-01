Украина. Премьер лига01 октября 2022, 16:15 |
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Металлист – Шахтер. Донецкий клуб начнет встречу без легионеров
Стартовые составы команд на матч 5-го тура УПЛ
01 октября 2022, 16:15 |
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу между харьковским «Металлистом» и донецким «Шахтером». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
Металлист: Рыбка, Клименчук, Порох, Мизюк, Романюк, Ралюченко, Танковский, Чайковский, Картушов, Прядун, Коркишко
Шахтер: Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан, Михайличенко, Бондаренко, Матвиенко, Конопля
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