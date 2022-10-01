Англия01 октября 2022, 12:58 |
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ВИДЕО. Слова тен Хага и Гвардиолы перед дерби Манчестера
Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье
01 октября 2022, 12:58 |
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В воскресенье, 2 октября в рамках девятого тура АПЛ состоится дерби «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Вашему вниманию пресс-конференции главных тренеров команд – Пепа Гвардиолы и Эрика тен Хага:
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Комментарии 1
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Надеюсь что Юнайтед дербанёт Сити в этот раз.
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