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  4. ВИДЕО. Слова тен Хага и Гвардиолы перед дерби Манчестера
Англия
01 октября 2022, 12:58 |
55
1

ВИДЕО. Слова тен Хага и Гвардиолы перед дерби Манчестера

Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье

01 октября 2022, 12:58 |
55
1
ВИДЕО. Слова тен Хага и Гвардиолы перед дерби Манчестера
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 октября в рамках девятого тура АПЛ состоится дерби «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Вашему вниманию пресс-конференции главных тренеров команд – Пепа Гвардиолы и Эрика тен Хага:

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Источник Sport.ua
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Old
Надеюсь что Юнайтед дербанёт Сити в этот раз.
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