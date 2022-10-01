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Англия
01 октября 2022, 12:40 | Обновлено 01 октября 2022, 12:52
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0

ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

01 октября 2022, 12:40 | Обновлено 01 октября 2022, 12:52
120
0
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. У клуба Миколенко может смениться владелец
2. Сборные россии и белорусы пропустят ЧМ-2023 по хоккею
3. Впервые с 2000 года топ-2 АТР из одной страны
4. Прогноз на матч Арсенал – Тоттенхэм

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Источник Sport.ua
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