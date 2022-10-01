Президент Барселоны: «Решил не клянчить деньги у фанатов»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как решал финансовые проблемы в клубе после своего возвращения:

«Когда я пришёл в клуб и оценил ситуацию, которую мы имеем, я понял, что у меня есть два варианта. Либо использовать всевозможные финансовые рычаги, либо начинать клянчить деньги у болельщиков.

У обычных фанатов и так были экономические трудности из-за пандемии, поэтому я решил не делать этого. Пришлось продать активы, чтобы подтолкнуть команду к восстановлению. Мы продавали все по высокой цене, не причиняя при этом вреда будущему».