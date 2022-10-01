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Испания
01 октября 2022, 12:48 | Обновлено 01 октября 2022, 13:16
263
0

Президент Барселоны: «Решил не клянчить деньги у фанатов»

Жоан Лапорта – о решении финансовых проблем клуба

01 октября 2022, 12:48 | Обновлено 01 октября 2022, 13:16
263
0
Президент Барселоны: «Решил не клянчить деньги у фанатов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как решал финансовые проблемы в клубе после своего возвращения:

«Когда я пришёл в клуб и оценил ситуацию, которую мы имеем, я понял, что у меня есть два варианта. Либо использовать всевозможные финансовые рычаги, либо начинать клянчить деньги у болельщиков.

У обычных фанатов и так были экономические трудности из-за пандемии, поэтому я решил не делать этого. Пришлось продать активы, чтобы подтолкнуть команду к восстановлению. Мы продавали все по высокой цене, не причиняя при этом вреда будущему».

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Источник Sport.es
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