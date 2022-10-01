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01 октября 2022, 12:29 | Обновлено 01 октября 2022, 12:36
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Гарет Бэйл запустил свою марку пива

Это связано с выходом сборной Уэльса на ЧМ-2022

01 октября 2022, 12:29 | Обновлено 01 октября 2022, 12:36
188
0
Гарет Бэйл запустил свою марку пива
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Уэльса и «Лос-Анджелес Гэлакси» Гарет Бэйл решил заняться пивным бизнесом. Производство уже запущено.

Первые два вида пива, Bale Ale и Bale Lager, появятся на прилавках супермаркетов по всему Уэльсу уже со следующего понедельника, 3 октября. Цена – 1,7 фунта (примерно 1,9 доллара).

Выпуск пива посвящен выходу сборной Уэльса на чемпионат мира-2022. Валлийцы не выступали на мундиалях 64 года. Напомним, в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Уэльса обыграла Украину.

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Источник WalesOnline
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