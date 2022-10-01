Ингулец – Ворскла. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 5 тура УПЛ
1 октября петровский «Ингулец» на стадионе НТК им. В. Банникова примет полтавскую «Ворсклу» в поединке 5 тура чемпионата Украины. Начало игры в 13:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
«Ингулец»: Пидкивка – Запорожец, Близниченко, Одарюк, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Нагиев, Сакив, Поспелов, Кухарук.
Запасные: Паламарчук, Кучер, Марусич, Коробенко, Ситало, Ченбай, Головкин, Резепов, Смоляков.
«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Скляр, Олейник, Кравчук, Степанюк, Яворский, Кравец, Марлисон, Юрченко, Фелипе.
Запасные: Исенко, Зайков, Габриэль, Челядин, Бацула, Чеснаков, Тотре, Толи, Козыренко, Кулаковский, Сефери.
Отметим, что этот поединок станет дебютным для Владлена Юрченко в составе полтавчан.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги
Коллектив Юрия Вирта впервые в новом сезоне поделил очки с соперниками