Ингулец – Ворскла. Стартовые составы команд

1 октября петровский «Ингулец» на стадионе НТК им. В. Банникова примет полтавскую «Ворсклу» в поединке 5 тура чемпионата Украины. Начало игры в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Ингулец»: Пидкивка – Запорожец, Близниченко, Одарюк, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Нагиев, Сакив, Поспелов, Кухарук.

Запасные: Паламарчук, Кучер, Марусич, Коробенко, Ситало, Ченбай, Головкин, Резепов, Смоляков.

«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Скляр, Олейник, Кравчук, Степанюк, Яворский, Кравец, Марлисон, Юрченко, Фелипе.

Запасные: Исенко, Зайков, Габриэль, Челядин, Бацула, Чеснаков, Тотре, Толи, Козыренко, Кулаковский, Сефери.

Отметим, что этот поединок станет дебютным для Владлена Юрченко в составе полтавчан.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.