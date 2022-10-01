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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 12:43 | Обновлено 01 октября 2022, 12:58
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0

Ингулец – Ворскла. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 5 тура УПЛ

01 октября 2022, 12:43 | Обновлено 01 октября 2022, 12:58
132
0
Ингулец – Ворскла. Стартовые составы команд
УПЛ

1 октября петровский «Ингулец» на стадионе НТК им. В. Банникова примет полтавскую «Ворсклу» в поединке 5 тура чемпионата Украины. Начало игры в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Ингулец»: Пидкивка – Запорожец, Близниченко, Одарюк, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Нагиев, Сакив, Поспелов, Кухарук.

Запасные: Паламарчук, Кучер, Марусич, Коробенко, Ситало, Ченбай, Головкин, Резепов, Смоляков.

«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Скляр, Олейник, Кравчук, Степанюк, Яворский, Кравец, Марлисон, Юрченко, Фелипе.

Запасные: Исенко, Зайков, Габриэль, Челядин, Бацула, Чеснаков, Тотре, Толи, Козыренко, Кулаковский, Сефери.

Отметим, что этот поединок станет дебютным для Владлена Юрченко в составе полтавчан.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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