Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не сыграет в дерби. Ман Сити на две недели потерял защитника
Англия
01 октября 2022, 12:06 |
241
0

Не сыграет в дерби. Ман Сити на две недели потерял защитника

У Джона Стоунза травма

01 октября 2022, 12:06 |
241
0
Не сыграет в дерби. Ман Сити на две недели потерял защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз пропустит примерно две недели из-за повреждения подколенного сухожилия, которую он получил в матче Лиги наций между Англией и Германией. Это значит, что он точно пропустит дерби против «Манчестер Юнайтед», которое состоится завтра, 2 октября.

«Я не знаю, когда он вернется. Может быть, через 10 дней, через две недели», – прокомментировал травму защитника главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Стонуза 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

По теме:
ВИДЕО. Слова тен Хага и Гвардиолы перед дерби Манчестера
Эрлинг ХОЛАНД: «Не ожидал, что забью 14 голов к октябрю»
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
Манчестер Сити Джон Стоунз травма Пеп Гвардиола
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
Футбол | 30 сентября 2022, 11:20 2
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги

Среди наиболее преданных – тройка из «Шахтера», а также по одному игроку из «Динамо» и «Ворсклы»

Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 01 октября 2022, 08:00 5
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Австралии с 22 сентября по 1 октября

Возвращение Вереса, иностранец для сборной, Металлист 1925 бьет лидера
Футбол | 01.10.2022, 06:03
Возвращение Вереса, иностранец для сборной, Металлист 1925 бьет лидера
Возвращение Вереса, иностранец для сборной, Металлист 1925 бьет лидера
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Футбол | 01.10.2022, 04:59
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Бокс | 01.10.2022, 09:42
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
30.09.2022, 16:35 10
Война
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.09.2022, 01:30 2
MMA
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
30.09.2022, 17:27 36
Война
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
29.09.2022, 17:35 2
Футбол
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
29.09.2022, 19:04 11
Футбол
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
Гвардиола раскрыл причину фантастической формы Холанда
30.09.2022, 19:03 1
Футбол
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
01.10.2022, 02:40
Биатлон
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
29.09.2022, 20:43 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности