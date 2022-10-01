Не сыграет в дерби. Ман Сити на две недели потерял защитника

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз пропустит примерно две недели из-за повреждения подколенного сухожилия, которую он получил в матче Лиги наций между Англией и Германией. Это значит, что он точно пропустит дерби против «Манчестер Юнайтед», которое состоится завтра, 2 октября.

«Я не знаю, когда он вернется. Может быть, через 10 дней, через две недели», – прокомментировал травму защитника главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Стонуза 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.