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Кубок африканских наций
01 октября 2022, 11:40 | Обновлено 01 октября 2022, 11:53
222
0

У Гвинеи отобрали право принять Кубок африканских наций 2025

Причиной стала задержка строительства инфраструктуры

01 октября 2022, 11:40 | Обновлено 01 октября 2022, 11:53
222
0
У Гвинеи отобрали право принять Кубок африканских наций 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила Гвинею права проведения Кубка африканских наций 2025 года.

Глава Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе отметил, что Гвинея не готова к проведению турнира из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры.

«CAF начнет принимать новые заявки, потому что инфраструктура и объекты в стране не подходят или не готовы», - сказал Мотсепе.

Ближайший Кубок африканских наций должен пройти в Кот-д’Ивуаре в январе–феврале 2024 года. Действующим триумфатором турнира является сборная Сенегала.

Напомним, накануне Украина потеряла право провести Евро-2023 по волейболу.

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Источник Goal.com
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