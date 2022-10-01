У Гвинеи отобрали право принять Кубок африканских наций 2025

Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила Гвинею права проведения Кубка африканских наций 2025 года.

Глава Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе отметил, что Гвинея не готова к проведению турнира из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры.

«CAF начнет принимать новые заявки, потому что инфраструктура и объекты в стране не подходят или не готовы», - сказал Мотсепе.

Ближайший Кубок африканских наций должен пройти в Кот-д’Ивуаре в январе–феврале 2024 года. Действующим триумфатором турнира является сборная Сенегала.

Напомним, накануне Украина потеряла право провести Евро-2023 по волейболу.